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    首頁　>　澎湖縣

    外籍人士假冒瘖啞兜售國旗 跨海抵澎被抓包

    外國女子手持中華民國國旗，在馬公市街頭沿路兜售。（澎湖交通觀察日誌提供）

    外國女子手持中華民國國旗，在馬公市街頭沿路兜售。（澎湖交通觀察日誌提供）

    2024/09/30 13:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕光輝10月即將到來！離島澎湖街頭卻出現2位金髮外籍女子，手持國旗沿途向民眾及店家兜售，自稱是瘖啞人士，要100元籌措旅費。由於自2018年疫情爆發前至今日，全台「北中南」都有民眾發現，外國男女舉著中華民國國旗沿街兜售，疑似為集團模式，值得相關單位重視。

    連日來馬公中正路商圈、文康市場、仁愛路、建國路等，出現不明外籍女子，對民眾聲稱自己是聾人，因來台自助旅行欲籌措旅費，故兜售旗子1支金額100元。由於手法都大同小異，打著是聽障人士，在商圈或馬路上販售每支高達100元的中國民國小國旗，懷疑是詐騙，謀取暴利。

    桂祥晟律師表示，根據了解，這是常見的詐騙手法，2018年至2024年都有相關的新聞，北市中山區、信義路、西門町，內湖，新北三重、蘆洲等地時常發生，請民眾小心。澎湖縣政府警察局表示，將加強巡查，並呼籲民眾若遇類似消費糾紛，可通報警方協助。

    由於外國男女舉著中華民國國旗沿街兜售的手法，慣用手法就是先遞出國旗，等對方接手後，再遞出紙條說自己聽不到，賣國旗是為了籌旅費，但這情況在2018年就出現了，多年過去了，台灣沒有任何公部門去了解，這些外國人到底是真的需要幫助，還是濫用民眾愛心在賺錢！值得相關單位重視。

    外國人直稱是瘖啞人士，持紙條兜售國旗。（澎湖交通觀察日誌提供）

    外國人直稱是瘖啞人士，持紙條兜售國旗。（澎湖交通觀察日誌提供）

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