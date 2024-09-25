澎湖白沙赤崁子弟鄭志富 獲頒「學校體育傳炬獎終身成就獎」殊榮

白沙子弟鄭志富（右），獲頒學校體育傳炬獎終身成就獎。（鄭志富提供）

2024/09/25 16:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙國中第1屆真的是人才輩出！先是獲頒澎湖縣政府教育奉獻獎的林美惠，後又有榮獲教育部學校體育傳炬獎終身成就獎的鄭志富教授。不僅是白沙之光，也是澎湖之光。

從離島國中教師，成為國際體育推手的鄭志富教授，畢業於台師大體育學系，返鄉回澎湖馬公國中任教，服務期滿後再返回台師大當助教並唸研究所。1991年獲國科會全額獎學金，赴美國北科羅拉多大攻讀運動管理博士學位，畢業時更獲「傑出研究生獎項」。

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學成歸國後，持續耕耘於學術及行政工作，歷任台師大體育研究與發展中心主任、教務長、運動與休閒學院院長、副校長等職務，並於學校行政管理和體育教學推動上，貢獻良多，獲頒教育部師鐸獎、優秀教育人員、一等體育獎章及國際體健休與運動舞蹈總會頒給傑出領導與貢獻獎等重要獎項。

鄭志富2016年在前校長張國恩支持下成立金牌書院並兼任院長，結合校內的行政資源，為頂尖學生運動員規劃全方位支持輔導體系，兼顧課業學習、運動競技表現與生涯發展。目前院生已獲奧運會1銀3銅、亞運會5金4銀4銅、世大運6金12銀3銅，以及世界杯各項錦標賽40面以上金牌等佳績，為國爭光，並助弱勢學生運動員翻轉人生，成為國內培育運動員典範。

鄭志富（左）白沙赤崁人，成為白沙之光，也是澎湖之光。（鄭志富提供）

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