熱帶低氣壓短延時強陣雨 澎湖夾竹桃天蛾現身

連日豪雨不斷，罕見夾竹桃天蛾現身文光路小七。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/09/24 13:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來熱帶低氣壓籠罩澎湖上空，出現短延時強陣雨，豐沛的雨量，讓澎湖3 座地面水庫都達滿水位，也意外讓不少生物現身，馬公市文光小七門窗，就被發現長著人臉的天蛾，全身都是綠色，令人相當好奇，根據查證是有毒的夾竹桃天蛾。

夾竹桃天蛾名字的由來，是因這隻天蛾喜食夾竹桃科植物而得名，這種蛾的幼蟲主食是日日春和沙漠玫瑰，因日日春和沙漠玫瑰都是夾竹桃科的，有一定的毒性。夾竹桃天蛾展翅80-90mm，體色底色灰綠色或橄欖綠，前胸背板有一枚八字型的灰白色斑紋，前翅中央有一條淡黃褐色的橫帶，與腹背的黃白色橫斑於停棲時條紋相連，近翅端有一條斜向的淺色橫帶，近臀部有一枚灰褐色的暗斑，斑型達後緣。

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本種普遍分布於低海拔山區，幼蟲寄主夾竹桃科的日日春、馬茶花、夾竹桃等有毒植物，初齡體色綠色，腹端有一根黑色細長的尾突，終齡尾突橙色，胸背板上有一對框黑邊的藍白色擬眼大斑，各齡期體色多變，體型肥大，體側有一條白色寬型縱紋，邊緣具稀疏的白色斑點，化蛹前體色呈黑褐色，成蟲常見於公園、學校及住家陽台，夜晚會趨光。

雖然夾竹桃科植物有日日春、黑板樹、沙漠玫瑰、軟枝黃嬋和紅花、黃花夾竹桃等。而這些夾竹科植物中，夾竹桃天蛾最喜歡吃何種植物？根據文獻研討紀載發現，夾竹桃天蛾食用日日春的存活率和生長速率是最高的，此研究者推論可能受到植物的營養及防禦物質所影響。

澎湖近來豪雨不斷，東衛水庫已達滿水位。（記者劉禹慶攝）

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