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    首頁　>　澎湖縣

    教師節前夕 陳光復致贈500元超商禮券

    澎湖縣長陳光復教師節前夕，前往學校致贈教師節禮金。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復教師節前夕，前往學校致贈教師節禮金。（澎湖縣政府提供）

    2024/09/23 17:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕928教師節前夕，澎湖縣長陳光復今（23）日分別前往馬公國小、文光國小及馬公國中，致贈每位老師500元超商禮券，向辛勤耕耘的教育工作者，表達深切的感謝與敬意，並在各校校長的陪同下巡視校園，關心教師與學生們的教育環境，再窮也不能節省教育開支。

    陳光復表示，教師是國家未來的築夢者，他們在教學現場默默付出，以專業與熱情啟發學生、塑造人格，為國家培育出無數優秀的下一代。每位教師都是學生成長道路上的引路人，他們不僅傳授知識，更教導學生做人處事的道理，這份使命感令人敬佩。

    陳光復進一步表示，教育是百年大計，澎湖縣政府會持續推動各項教育政策，也會持續努力提供更好的教學環境與資源，支持教師們的專業成長，讓教師在教學崗位上無後顧之憂。感謝全體教師對教育的努力與付出，教育工作雖充滿挑戰，但也希望教師們能持續秉持教育熱忱，攜手為澎湖的下一代打造更美好的未來，尤其是低出生率的今日，教師不再是鐵飯碗，教師行業受到空前的衝擊。

    今年教師節，縣長陳光復向澎湖縣1360位教職員，致贈每人500元的超商禮券，並祝大家教師節快樂。

    每位教師都是領航孩子的重要推手，教師節應獲得各界尊重。（澎湖縣政府提供）

    每位教師都是領航孩子的重要推手，教師節應獲得各界尊重。（澎湖縣政府提供）

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