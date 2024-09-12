澎湖「玉山圖書館」+2！落腳文澳、文光國小

文澳國小玉山圖書館落成啟用，為澎湖學子增加視野。（澎湖縣政府提供）

2024/09/12 18:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「玉山黃金種子計畫」為培養澎湖地區閱讀風氣，拓展年輕學生視野，今天舉行文澳國小與文光國小「玉山圖書館」落成啟用儀式。澎湖縣長陳光復出席文澳國小的啟用典禮，頒贈感謝狀給玉山志工基金會，感謝玉山善盡企業責任，也勉勵學生珍惜，養成良好的閱讀習慣，將閱讀當作是一輩子的事情。

陳光復說，除了文澳國小與文光國小，玉山志工基金會也已分別在東衛國小、中正國小、五德國小、湖西國小及中興國小打造「玉山圖書館」。玉山是台灣優質的企業，感謝玉山對於澎湖教育的長期投入，藉由閱讀空間的建設，讓更多澎湖地區的學子能夠享有與大城市學校相當的閱讀資源，這對於澎湖地區的孩子來說，是一項重要且深遠的教育投資。

陳光復期勉，閱讀是開啟知識大門的鑰匙，也是培養思維、啟發創意的基礎。希望年輕學子們善用圖書館的資源，從書中探索知識的奧秘，啟發自己的興趣，開拓新的視野，為未來的發展打下堅實的基礎。

玉山證券董事長林晉輝說，玉山自2007年起推動「玉山黃金種子計畫」至今，結合世界卡貴賓的力量，將每位貴賓刷卡消費金額提撥千分之3給基金，持續在全國建造黃金圖書館。感謝所有貴賓的支持，希望小朋友能夠藉由閱讀，累積知識、厚實自己，也感謝學校對教育的投入與用心。

文澳國小玉山圖書館落成啟用，造福文澳學子。（澎湖縣政府提供）

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