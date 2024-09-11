澎湖24小時後送5件緊急醫療 凌天航空再創紀錄

夜以繼日，凌天航空創下24小時後送5名病患任務。（凌天航空提供）

2024/09/11 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空自2018年8月1日起進駐，任務繁重一再突顯衛福部照護司規畫航空器駐地的重要性，先是在2022年9月4日24小時內執行4件醫療任務的歷史最高紀錄，時隔2年後，今（11）日再次寫下24小時內執行5趟後送的最高紀錄。

創紀錄之旅，由10日下午4時起執行三總澎湖分院1名肺栓塞病患轉高雄榮總，晚間7時許返航途中，接獲望安鄉衛生所申請醫療後送，將1名疑似腸胃穿孔的病患送往部立澎湖醫院；11日上午7時再次從澎湖機場起飛至松山機場執行病患安寧轉送，將林口長庚住院澎湖民眾接回三總澎湖分院。

任務返航途中，又接獲部立澎湖醫院申請醫療後送，一名蜘蛛網膜下出血病患送往高雄長庚進行後續治療，在執行任務期間，再次接獲三總澎湖分院通知1名急性呼吸衰竭併敗血症的病患，需緊急送往高雄長庚進行後續治療；皆為急重症病患，凌天航空稱職扮演澎湖縣空中醫療守護神角色。

雖然任務繁重，但外界仍有惡意中傷凌天航機妥善率問題，直昇機跟澎湖輪等大眾交通工具相同都有年度歲修時間，凌天航空與澎湖縣府簽訂的合約每年只有30天歲修時間，其年度妥善率已達95%以上，優於國際統計非作戰期間戰機妥善率。

凌天航空直昇機服務中心主任陳萬昇表示，面對澎湖高鹽、高濕、高腐蝕的天候環境能不斷接續執行任務，每件任務返回後的整備工作及每日維護甚為繁重，公司維修工程師等地勤人員功不可沒。

凌天航空馬不停蹄，穿梭台澎空域搶救寶貴性命。（凌天航空提供）

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