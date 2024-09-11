漁翁島燈塔公告「熄燈」 來往船隻夜間航行注意安全

漁翁島燈塔指引西嶼來往船隻，為重要照明設施。（記者劉禹慶攝）

2024/09/11 10:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在西嶼鄉外垵村西南端吃仔尾的漁翁島燈塔，為台灣最古老燈塔之一，隸屬中華民國交通部航港局管轄。該燈塔下轄3座燈塔及燈杆，為查母嶼燈塔、浮塭燈杆以及海墘岩燈杆，指引西嶼航道出入船隻安全，卻傳出因工程需要公告「熄燈」，對於夜間航行船隻如同「瞎子摸象」，引發漁民反彈。

西嶼燈塔（漁翁島燈塔）係於西元1778年興建於漁翁島（西嶼）外垵高地上，原為7級石塔，1875年由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，是我國最早創建的西式燈塔，2021年升格為國定古蹟，因經年風吹雨打，銑鐵塔身構件有劣化情形，航港局為維護古蹟及穩定燈塔結構，故而辦理檢修工程。

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由於漁翁島燈塔園在西元1875年，由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，並配備3尊鑄鐵霧砲，西元1915年，漁翁島燈塔、辦公室、霧砲、霧笛、展覽室、石碑、圍牆、燈塔看守員宿舍與觀景樓全部漆成白色，在蔚藍的大海與綠色草原間，既醒目又耀眼，成為澎湖著名景點，但因歷時超過150年，因此展開修復工程，預計2025年6月完成修復後再全面開放。

園區內還有霧砲、霧笛與煙墩，這些是用來在海上起大霧或因其他原因使得海面上能見度太低，燈塔的光源無法指引船隻回航時所使用的。由於新近展開主燈油漆工程，擔心漆皮掉落影響主燈運作，因此全部包裹，由航港局發布航船布告「熄燈」，漁民表示，夜晚根本看不到西嶼號誌，險象橫生。

新近漁翁島燈塔展開修復工程，主燈進行圍籬包裹。（記者劉禹慶攝）

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