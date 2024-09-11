又是酒駕惹的禍 隘門圓環深夜連環撞驚擾民眾美夢

路旁停放機車如保齡球瓶一樣，倒成一團。（馬公警分局提供）

2024/09/11 09:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接澎湖機場與馬公空軍馬基隊交通要衢的隘門圓環，昨（10）日深夜發生連環撞車禍，1輛自小客車由馬公往隘門方向行駛，疑似失速高速衝撞鄰近停放汽機車與住家鐵門，導致多輛汽機車與鐵門受損，鄰近住戶被深夜巨響驚醒，紛紛向外查看，警方據報後趕抵現場跨夜處理，發現自小客車駕駛酒後駕車，同時精神恍惚，當場上銬送醫。

馬公警分局調查指出，昨（10）日深夜11時53分許，在縣道204線6.8公里處道路（隘門段），由高姓民眾（47歲）駕駛自小客車，沿縣道204線馬公往隘門方向行駛，行至隘門圓環附近，自撞路邊停放車輛（1部小客貨及7部機車），造成車輛及住家鐵門損壞，警方據報後，漏夜趕往現場進行處理，並現場架起封鎖線，維持交通秩序。

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警方趕抵現場後，發現肇事駕駛雖意識清醒，但卻神情恍惚，對於友人打來的關心電話不發一語，由於身上散發濃濃酒味，警方依法進行酒精測試，發現駕駛有飲酒，依公共危險罪移送偵辦。駕駛左手及頸部疼痛，但因駕駛神情恍惚，警方為了安全起見上銬送醫，防止駕駛有進一步不當動作，或逃離醫院。

由於車禍現場是租車行，路旁停放不少汽機車，自小客車像保齡球一樣，行經之處如秋風掃落葉，一連衝撞停放路旁7輛機車、1輛汽車，直至衝撞到住家鐵門才停止，因駕駛有明顯酒精反應，除構成公共危險罪，吃上刑責外，未來賠償問題也是重點，酒後還是應嚴守不開（騎）車上路為原則。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒後駕車不僅要吃上刑責，還要負擔損失賠償。（馬公警分局提供）

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