澎湖望安鄉公所送6000肉粽！跨海赴馬公市服務鄉民

望安鄉長許賢德發放肉粽，照顧望安籍的民眾。（記者劉禹慶攝）

2024/06/07 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕轄管澎湖最多有人的離島的望安鄉，擁有台灣國土最西島嶼花嶼，花嶼旁的石礁無人島，為我國空軍唯一實彈射擊場，空軍因此編列睦鄰經費給望安各村。望安鄉公所今年運用睦鄰基金，端午節準備6000多個肉粽，分發給鄉民，今（7）日更延伸服務觸角，前進馬公市公所舉辦東西嶼坪送肉粽活動。

隸屬於南方四島國家公園的東坪村、西坪村，東坪村目前人口外流嚴重，實際居住村民約僅20多人。西嶼坪島上目前設籍人口數約有200餘人，實際居住僅剩個位數。2村居民大都遷居馬公市朝陽里，形成離島聚落區，約有千餘人，因此望安鄉公所特別情商馬公市公所，借用3樓禮堂發放肉粽，照顧離島民眾。

今日東坪、西坪端午發放肉粽活動，由望安鄉長許賢德主持，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、望安鄉代表呂福肯等人都到場，偌大的馬公市公所禮堂，一下就被湧入的東西坪民眾擠滿，空軍馬基隊也應邀前往參與盛會。

望安鄉民的福利，大家都相當羨慕，65歲以上資深長者，除了澎湖縣政府三節，每節發放5000元外，望安鄉公所加碼4000元。現在更將福利延伸至遷居在外的民眾，端午送肉粽活動移師馬公市公所舉行，跨鄉市合作，更成為典範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法