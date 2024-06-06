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重機車友「雷風車隊」跨海行善 捐贈馬公市幼兒園善款

雷風車隊跨海捐贈馬公市立幼兒園善款，由市長黃健忠（右）代表接受。（記者劉禹慶攝）

雷風車隊跨海捐贈馬公市立幼兒園善款，由市長黃健忠（右）代表接受。（記者劉禹慶攝）

2024/06/06 12:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自新竹哈雷重機車友組成的「雷風車隊」，跨海抵澎自由行，延續昔日「行善」風格，透過住宿的看海季節精緻旅店安排，今日前往馬公市立幼兒園捐贈13萬元善款，提供弱勢及低收入戶家庭子女就學基金，由馬公市長黃健忠代表接受。

雷風車隊經常結伴騎車出遊，並時常辦理車友捐血、關懷偏鄉與弱勢族群捐助等回饋社會公益活動。此次由小小天地美語補習班班主任也是雷風車隊「創隊隊長」蔡主任領軍，22台重機車隊跨海抵澎，並將行善足跡延續至離島澎湖，在熱心的民宿老闆娘協助下，完成捐款的善舉與心願。

今日的捐贈儀式，由馬公市長黃健忠代表接受，黃為澎湖政壇青壯派代表，自曝也是重機的愛好者，並考取重機駕照，但因忙於政事，無暇兼顧個人愛好，但愛好自由的心與

車友同在，並致贈感謝狀給車隊代表，感謝重機車友們對於澎湖兒童的愛心，希望達到善的循環，未來能有拋磚引玉效果，吸引更多善心人士關懷離島兒童教育。

雷風車隊果然名不虛傳，不僅像旋風一樣，經典款哈雷重機車所到之處，都吸引民眾的目光，排成一列更是價值連城，而雷電風雨同生，雷風一出大雨相隨，捐贈儀式驟下大雨，但順利完成後，又恢復短暫天晴，似乎冥冥之中自有天註定。

雷風車隊以行善聞名，跨海延伸離島澎湖版圖。（記者劉禹慶攝）

雷風車隊以行善聞名，跨海延伸離島澎湖版圖。（記者劉禹慶攝）

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