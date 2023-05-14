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    首頁　>　澎湖縣

    海龜命喪廢棄漁網 澎縣農漁局派員清除

    澎湖西嶼赤馬珊瑚礁區出現海底覆網，上面還纏繞綠蠵龜屍體。（京太郎提供）

    澎湖西嶼赤馬珊瑚礁區出現海底覆網，上面還纏繞綠蠵龜屍體。（京太郎提供）

    2023/05/14 10:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼赤馬人工魚礁區，民眾發現有海底覆網，上面還纏繞死亡多時的綠蠵龜，成為名符其實的「死亡長城」，更擔心造成更多海洋生物，再度纏網死亡，緊急通報澎湖縣政府農漁局，出動海網覆網清除團隊前往，順利將覆網清除，暫時解決海洋危機。

    新近網路上出現署名「京太郎」的網友貼文，指出位在西嶼赤馬人工魚礁區，有一張大型廢棄漁網，上面還有一隻海龜纏網死亡，場景相當震撼，雖然試圖清除廢網，但因漁網過重，僅憑一己之力無法清除，但當地是珊瑚礁生態區，是各種海洋生物聚集繁衍之處，若不清楚恐將造成更多海洋生物纏網死亡，因此上網求援，立即獲得各界廣泛迴響。

    澎湖縣政府委託海底覆網清除團隊，12日接獲民眾通報，於赤馬海域珊瑚礁區，發現有廢棄漁網覆蓋情形，清除團隊13日上午9時前往清除，果然在該處水深約5米處發現大件覆網，打撈回岸上秤重近320公斤，清除過程備感吃力及艱辛，14日再次前往該海域檢視有無殘網，力求清除乾淨無虞。

    13日清除過程中，還發現網具上纏繞一具腐敗已久之綠蠵龜屍體，顯示海底覆網對海洋生態的影響，除了賡續結合民眾通報、動員清除，才能逐步減少廢棄漁網累積，維護海洋棲地。另外網具實名制新法上路，嚴格規範漁民不得任意棄置廢網，更要求網具在海上遺失，必須依法通報經緯度，以利於日後清除廢網工作，才能遏止海底廢網成為死亡長城的悲劇不斷發生。

    海底覆網清除團隊接獲通報後，潛水下海清除廢網。（京太郎提供）

    海底覆網清除團隊接獲通報後，潛水下海清除廢網。（京太郎提供）

    海底覆網重達300餘公斤，清除過程相當吃力與艱辛。（澎湖縣政府農漁局提供）

    海底覆網重達300餘公斤，清除過程相當吃力與艱辛。（澎湖縣政府農漁局提供）

    纏網死亡綠蠵龜，隨著網具清除漂流海面。（澎湖縣政府農漁局提供）

    纏網死亡綠蠵龜，隨著網具清除漂流海面。（澎湖縣政府農漁局提供）

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