白金土魠季節來了 漁民整裝待發準備一攫千金

土魠豐收滿載而歸，就能完成一攫千金的夢想。（記者劉禹慶攝）

2022/10/17 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東北季風起，就是「白金」土魠洄游季節，在每年農曆春節前夕，也是油脂最肥、價格最高的捕撈旺季。因此漁船紛紛展開換裝漁網，卸下原本在夏季捕撈小管的漁網，改換上土魠魚網，希望能完成一攫千金的夢想。

白金土魠與黑金紫菜、綠金海菜，並列為澎湖三金，其中土魠與紫菜豐收期，通常都在農曆年節前夕，因此也被視為澎湖人的年終獎金，由於土魠是洄游性魚種，每年農曆年前澎湖南、北海域都有土魠蹤影，漁船會大舉出海作業，競爭相當激烈，但能否豐收？除了實力之外，還帶有點運氣成分。

通常土魠捕撈地點，是位在北海的台灣淺堆傳統漁場，還要面對來自中國抽砂船、鐵殼船越界威脅，近年來還新增非法停泊的外籍油輪勾壞我國漁民漁網等，讓澎湖海巡隊疲於奔命，捍衛我國主權之外，還要維護澎湖漁民生計權益。現在又傳出有風電業者計畫在漁場設立風力發電機組，更是引發漁民集體反彈。

捕撈土魠的澎湖漁船都會在天候狀況轉好之際出海作業，風浪轉大入港卸貨，連日來澎湖東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，漁船無法出海作業，因此利用空檔時間，將漁網進行更換，準備一切就緒後，就等待老天爺幫忙，天氣放晴後立即出發一圓夢想。

澎湖東北季風起，漁船紛紛換裝捕撈土魠漁網。（記者劉禹慶攝）

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