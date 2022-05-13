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    首頁　>　澎湖縣

    疫情嚴峻 陳雙全捐500劑唾液快篩、近2萬份口罩給幼童

    澎湖縣副議長陳雙全，捐出一個月所得購買唾液型快篩試劑及兒童口罩，分贈國小及幼兒園。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣副議長陳雙全，捐出一個月所得購買唾液型快篩試劑及兒童口罩，分贈國小及幼兒園。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/13 11:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣疫情嚴峻，確診數目遽增，繼口罩之後，快篩劑成為最搶手的熱門貨。澎湖縣議會副議長陳雙全有鑑於無法施打疫苗的幼齡學童，是染疫中重症高危險群，今日捐出一月所得，捐贈500劑唾液快篩、近2萬份醫療用防疫口罩給幼童。

    由於台灣疫情爆發，原本是防疫淨土的澎湖縣也淪陷，並迅速發展成多條感染鏈，其中校園感染鏈也方興未艾，多所國小及幼兒園都受到感染，使得快篩劑需求量大增，但幼童使用插鼻式快篩劑相當不舒服，陳雙全在三總澎湖分院親眼目睹一位女童快篩，哭著要求母親可以不要快篩，因此感同身受。

    原本陳雙全在議會向縣府建議購買唾液式快篩劑，但因市面上缺貨，因此透過友人，捐出一個月所得，自行購買唾液型快篩劑及兒童用口罩，捐贈給澎湖37所國小3年級以下學童及27所公私立幼兒園備用。陳雙全表示，防疫需要各界一起合作 ，才能平安度過。希望藉由這次捐贈，能共同強化整體防疫韌性，為澎湖防疫盡一份心力。

    除了陳雙全之外，澎湖縣藍凱元議員與財團法人長林文創教育基金會董事洪長青，日前也捐贈1000劑快篩試劑給澎湖縣政府，由教育處分配學校進行防疫運用；另外慈濟功德會也捐贈300劑快篩劑給澎湖縣政府警察局，提供第一線維護治安及維持大型活動交通秩序的人民保母使用，處在疫情爆炸的時代，澎湖縣政府警察局也傳出多人染疫，各行各業都受到疫情波及。

    副議長陳雙全送快篩試劑及兒童口罩，給馬公國小幼兒園使用。（記者劉禹慶攝）

    副議長陳雙全送快篩試劑及兒童口罩，給馬公國小幼兒園使用。（記者劉禹慶攝）

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