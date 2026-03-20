春遊金山中山溫泉公園泡腳 老街嘗美食

新北市景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅。（新北市景觀處提供）

春天適合泡湯、健行，新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，金山區中山溫泉公園結合溫泉意象、綠地步道與開放空間，設有溫泉泡腳設施，園區也有山櫻花等自然景觀，且鄰近金山老街，民眾可在公園散步後前往老街品嘗美食，規劃半日輕旅行。

景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，打造平緩步行動線與休憩座椅，以溫泉文化為背景，串聯四季景觀與生活機能，園區空間開放、通透，結合水景與植栽，提供遮蔭與多元停留點。新北市已有二五四座特色共融或全齡公園完成改善，相關資訊可洽「來新北玩公園」網站。

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板橋溪頭公園 升級共融遊戲場

此外，板橋區溪頭公園位於新興住宅發展區，板橋區長陳奇正指出，區公所爭取景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助一千三百萬元，新設大型複合式共融遊具，主體採用「魚躍龍門」造型設計，連結立體爬網空間、攀岩塊斜面及組合遊具；周邊配置共融森林轉盤、鞦韆、溜滑梯與多款造型搖搖樂，也鋪設安全彈性地墊與人工草皮，提升緩衝保護，滿足不同年齡層孩童需求，即日起對外開放。

另外，台北大學櫻花祭將於三月廿一日上午十一點登場，今年以「賞櫻、公益、永續」為核心，結合櫻花、公益關懷與精彩表演，首度打造「櫻花號希望小火車」，帶著民眾巡遊校園。

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