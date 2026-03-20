新店榮工單元4都更 將捐56戶社宅

新店榮工老舊工廠聚落推動都更轉型，圖為單元4基地現況。（新北市城鄉局提供）

老舊工廠聚落推都更轉型 將捐汽機車位、提供綠地 都計案今起公展

新北市新店榮工廠周邊為老舊工廠聚落，市府推動都更轉型，全區共分為六個單元、總面積廿一．一七公頃，其中單元四已提送都更事業計畫及都市計畫細部計畫，將採都更重建開發，預計捐贈五十六戶社會住宅及汽、機車停車位各一五九席，並提供〇．七公頃公園及廣場，營造人本環境，翻轉城市風貌。

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近環狀線Y5站 劃設6單元

城鄉發展局指出，新店榮工廠工業聚落位於捷運環狀線Y5站附近，具備大眾運輸導向發展（TOD）潛力，因應時代變遷，市府列為優先轉型地區，全區共劃設六處更新單元，將透過都市計畫變更及都市更新開發，促進土地活化利用，並規劃朝向住宅、商業、產業多元複合使用，增設公園、道路等公共設施，有助於改善都市環境，帶動地區整體發展。

其中榮工單元四位於寶橋路與寶中路所夾街廓，西側及北側緊鄰新店裕隆城綠湖公園，南側為新店寶高智慧產業園區，面積約二．三三公頃，現況主要做廠房及辦公使用，未來採都更重建方式開發。本案今天起辦理公開展覽，四月十三日在新店區大豐社福館五樓禮堂舉辦說明會，公展期滿後進入都市計畫審議階段。

劃設約0.7公頃 做公園及廣場

為結合TOD規劃理念，單元四基地劃設各約〇．八二公頃土地，提供產業及居住使用，盼減少通勤旅次。此外，劃設約〇．七公頃土地，作為公園及廣場等休閒遊憩場域，並留設人行空間，形塑人本環境，提升地區生活品質。另為落實居住正義，減輕弱勢和青年居住負擔，預計捐贈五十六戶社會住宅及公共停車位，包含汽、機車位各一五九席，回饋地方。

城鄉局補充，新店榮工地區目前已有三個單元啟動轉型，除了單元四外，單元五進入開發階段，將提供〇．三二公頃公園；單元二在都更審議階段，將提供約一．一公頃公園、綠地等開放空間，將設立新店第二運動中心，樓地板面積約一萬二千平方公尺，並設置公幼、托老中心等公益設施，樓地板面積共約二七七四平方公尺。

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