（新北）金山四磺子坪開發地熱 目標供電4萬戶

新北市長侯友宜（左四）視察，強調將開發更多地熱並發展觀光區。（記者陳奕劭攝）

2024/12/30 05:30

目前1座電廠商轉 年發電量可供應1500戶 還有3座開發中

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市金山區四磺子坪地熱發電廠位於全國地熱潛力最高的大屯山群，目前年發電量達六四○萬度電，可供應一五○○戶四口家庭全年用電，後續有三座電廠開發中，未來年發電量有望達一億八千萬度，可供應四萬戶家庭全年用電。市長侯友宜昨天視察，宣布未來將開發更多地熱並發展觀光區，引進更多人口在地就業。

請繼續往下閱讀...

侯友宜︰積極開發並打造觀光區

侯友宜表示，全球溫室氣體效應加速氣候變遷惡化，為達成二○五○淨零碳排目標，城市能源轉型是世界潮流。地熱發電可以廿四小時全年無休運轉、發電穩定，被視為重要再生能源之一，而大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，佔全國淺層地熱資源約七成，成為開發地熱的首選示範區。

位大屯山群 全國地熱潛力最高

侯友宜指出，「金山區四磺子坪地熱發電廠」設置容量為一．二百萬瓦（MW），年發電量達六四○萬度電，供應一五○○戶四口家庭全年用電，已於去年十月份商轉，開發廠商為結元能源開發股份有限公司，估計明年商轉發電量二五六○萬度以上，可供應六三四二戶四口家庭全年用電。

明年發電2560萬度 可供應6千多戶

他說，未來市府會與發電廠開發大屯山地區，同時優化周遭環境打造觀光區，希望引進更多勞動人口在地就業。

市府經濟發展局長盛筱蓉表示，結元公司後續有其他三個電廠開發中，分別於明年、二○二七年設置，另一處受限環評尚無時間表，預計可再完成二八．四百萬瓦（MW）設置容量，年發電量達一億八千萬度電，可供應四萬戶四口家庭全年用電，市府將持續協助有意投入地熱開發的廠商，期盼帶動再生能源產業發展。

經發局表示，金山及萬里為全國最大的地熱潛能區，預計地熱發電潛能達二百百萬瓦（MW）以上，年發電量達十六億度電，可供應卅六萬戶四口家庭全年用電。

市議員黃淑君說，新北市宣示二○三○年將成為淨零城市，綠電發展非常重要，地熱電廠位於大屯山火山群，她來的路上發現不少山崩，建議未來結合地質探勘，設置更多安全設施，落實災害防治。

「金山區四磺子坪地熱發電廠」年發電量達640萬度，圖為廠區內部情況。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法