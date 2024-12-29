採買高峰 新北稽查5賣場6缺失開罰

新北市工務局完成稽查轄內大型商場、百貨公司共計64間場所設備。 （新北工務局提供）

2024/12/29 05:30

〔記者羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕農曆春節將至，將進入採買年貨高峰期，新北市工務局稽查轄內六十四間大型商場、百貨公司，發現五間賣場六處缺失，其中有四處防火門無法閉合，還有一處走廊堆置雜物，一處未完成公安申報，除了罰款並張貼告示，限期要求場所改善。

防火門無法閉合、走廊堆雜物、未公安申報

工務局長馮兆麟說明，農曆春節期間大型賣場等公共場所是民眾消費高峰，若沒有做好動線管理會影響公共安全。因此市府近日，針對三千平方公尺以上大型賣場進行稽查，發現五間賣場六處缺失。

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小型賣場須完成公安檢查簽證、申報

馮兆麟表示，對於規模較小的賣場，工務局也要求場所完成建築物公共安全檢查簽證及申報，檢查不合格的賣場現場會被張貼不合格場所告示單，並可依建築法等相關規定最高裁罰卅萬元，再不定期複查。

馮兆麟提醒，在春節期間各大賣場應隨時保持逃生動線暢通，及手扶梯運作正常，確實維護消費者安全，工務局將不定期突擊檢查。

新北市消費者保護官會同衛生、工務、經濟發展及消防局相關單位，聯合稽查新北市四家附設兒童遊戲區的親子餐廳，有一家業者遊戲區遊具沒有檢驗報告、一家業者食品衛生初查不合格，三家業者遊戲區使用須知有預先免除業者責任規定，兩家業者收取訂位費部分未明列收退費標準，已令業者改善完成。

消保官指出，專案針對業者「定型化契約條款」、「遊戲區遊具」、「食品良好衛生規範」及「消防安全設備」等項目進行重點查核。發現三家業者的遊戲區，使用須知出現消費者「負擔完全責任」、「自行負責」等相關字樣，另外有兩家業者收取訂位費卻無退費規定，不符合消保法平等互惠原則。

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