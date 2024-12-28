環狀線十四張站開發案 估引資750億

「M.Ark新北捷鑽」與捷運十四張站出入口連通共構，具「出站即到家、到站即辦公」的便利性。圖為模擬圖。 （新北捷運局提供）

2024/12/28 05:30

公告徵求投資人 與捷運連通共構 14公頃基地可作大型商場、企業總部

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運環狀線十四張站可以轉換安坑輕軌十四張站，新北市捷運工程局推動捷運開發計畫，局長李政安指出，「新北環狀線十四張站暨南機廠『M．Ark新北捷鑽』」開發案昨日公告徵求投資人；該案基地面積約十四公頃，未來可興建總樓地板面積廿五萬坪的大樓，可作大型商場或企業總部，創造一．二萬個就業機會，預計可引入七五○億元投資金額。

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緊鄰央北區段徵收區

李政安表示，「M．Ark新北捷鑽」將與捷運十四張站出入口連通共構，有「出站即到家、到站即辦公」的便利性；交通方面，有環狀線、安坑輕軌雙捷運轉乘便利優勢，可快速抵達安坑地區與新店、中和、板橋及新莊區，自駕部分可搭配環河快速道路、國道三號安坑交流道等，交通便捷。

此外，李政安表示，該開發案緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，以及即將開發的十四張B單元區段徵收案；可整體打造新地標門戶，規定投資者應設置連通西側河濱公園的人行及自行車道，並預留銜接北側水資源中心地景大平台，提供優質都會休憩場所。

創造1.2萬就業機會

李政安指出，這項開發案規劃至少卅％商業樓地板面積，共約七．五萬坪商業空間，可作大型購物商場、企業總部進駐，創造一．二萬個就業機會，預計可引入七五○億元投資金額，同步提升捷運運量，並帶動新店發展。

捷運局指出，新北環狀線捷運開發案總計有十處，除了即起公告招商的十四張站案，景平站、秀朗橋站案正在施工；板新站案已簽約，正在申請建照；板橋站案十一月廿七日已簽約；中原站案公告招商中；中和站案、新北產業園區站、新埔民生站、橋和站案將陸續推出。捷運局指出，十案預估可引入投資金額約九四○億元，創造二．二萬個就業機會。

另外，捷運局說，安坑輕軌也有陽光運動公園站及安康站二處開發案正在辦理都市計畫變更中，透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來效益。

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