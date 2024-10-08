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水利局買河川高灘地 9成未活化

新北市議員顏蔚慈表示，水利局十一收購了二七三筆河川高灘地，總計面積廿二萬平方公尺，但僅使用其中十一筆蓋停車場，剩下九成土地未有使用規劃；圖為土城成功街水門的停車場。（新北高灘處提供）

新北市議員顏蔚慈表示，水利局十一收購了二七三筆河川高灘地，總計面積廿二萬平方公尺，但僅使用其中十一筆蓋停車場，剩下九成土地未有使用規劃；圖為土城成功街水門的停車場。（新北高灘處提供）

2024/10/08 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員顏蔚慈昨天質詢指出，水利局每年花費上億元購買河川高灘地，但九成土地未能善加利用，批評市府浪費民眾納稅錢、買來擺爛。高灘地工程管理處回應，二○一三年起每年辦理河川高灘地區域內私有土地收購，並派員巡查尚未開發的土地。

顏蔚慈表示，從二○一三年至二○二三年，水利局共收購二七三筆河川高灘地，總計面積廿二萬平方公尺（約六．六萬餘坪），但僅使用其中十一筆蓋停車場，剩下九成土地無使用規劃；高灘處去年調查發現，有六十五筆土地被佔用，至今不見積極處置，而這些高灘地至少可以蓋六十五座兒童遊樂場及二座公園。

高灘處：土地大小不一 難整體開發

高灘處說明，二○一三年起每年辦理河川高灘地私有土地收購，為節省公帑，由民眾自行投標，採競價低價購買，但取得土地大小不一且零星分散，導致難以整體開發，每年會審視購買土地與公有土地整併情形，達到一定規模且與既有公共設施連結後，再研議適合當地需求的使用方式，優先規劃利用。

高灘處補充，尚未開發的土地皆會派員巡查，針對已購買的河川高灘地二七三筆土地，近二年來陸續排除占用，有四筆土地無法排占，以收取使用補償金方式辦理。

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