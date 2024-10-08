淡水崁頂活動中心啟用 附設公幼

淡水崁頂市民活動中心為3層樓建築，1、2樓為公共化幼兒園，3樓為活動中心。（記者羅國嘉攝）

2024/10/08 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於淡海新市鎮公廿三公園南側的新北市淡水區崁頂市民活動中心，昨天舉行啟用典禮，為三層樓建築，其中一、二樓為公共化幼兒園，開設十班，並包含二班二歲專班，可收托約二百七十名學童，三樓是活動中心，提供良好的集會場所與活動空間，周邊約有六萬名市民可受惠。

淡水區 年底設籍將破20萬

市長侯友宜表示，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等重大交通建設陸續推動，吸引大量人口遷入，淡水區設籍人口預計今年底突破廿萬人，隨著淡海國小、共融特色公園等啟用，淡海新市鎮的生活機能日漸完善，許多年輕家庭也選擇在淡水定居，為提供新市鎮民眾活動空間，去年六月開工興建崁頂市民活動中心，並規劃設立公共幼兒園。

侯友宜強調，淡水區的教育資源一定會做完整的檢討，除了新設淡海國小，還有許多國小、國中甚至是高中的規劃，都會通盤評估。

開設10班 可收托270名幼童

民政局長林耀長指出，活動中心興建總經費約二億三千六百萬元，建築物結合活動中心及公共化幼兒園，內部規劃交誼廳、才藝教室、韻律教室及多功能活動區；幼兒園提供優質的教保服務，開設十班，包含二班二歲專班，可收托約二百七十名學童。此外，活動中心與公廿三公園共融共存，總計三萬二二二○平方公尺的腹地，讓各年齡層都有適合的活動與學習環境。

淡水區長陳炳仲說，崁頂里人口數已超過二萬九千人，鄰近的北投里、大庄里皆超過一萬二千人，崁頂市民活動中心完工後，不僅提供當地居民室內外活動、教保等空間，也能配合當地機關或社區舉辦教育研習及交誼活動，有利提升整體公共設施，促進社區蓬勃發展。

市議員鄭宇恩表示，活動中心啟用對崁頂里的市民有如及時雨，可緩解年輕家庭的托育需求，也提供里民舉辦活動或課程的場地選擇，但實地走訪發現，幼兒園的廁所設施門口無設置門阻，活動中心的親子廁所未裝設嬰兒安全座椅；親子區書籍老舊、缺乏兒童玩具等問題，將持續追蹤並要求改善。

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