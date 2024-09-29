新北聯合婚禮 101對佳偶甜蜜蜜

新北市聯合婚禮昨天登場，共101對新人完婚。（新北民政局提供）

2024/09/29 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市聯合婚禮昨日登場，共一○一對新人完婚，市長侯友宜與副市長劉和然分別擔任證婚人及主婚人，期勉新人彼此互相扶持、包容、體諒，共同經營婚姻及家庭。其中新娘林小姐以電動輪椅代步，新郎童先生不離不棄，兩人交往五年後互許終身，結為連理。

侯友宜表示，市府每年舉辦聯合婚禮與單身聯誼活動，今年首次開辦讓單身聯誼結緣的情侶可免抽籤參加聯合婚禮；在一○一對新人中，有五對已經有「愛的結晶」，市府致贈準爸媽們「好孕彌月禮盒」，其他新人若在婚後一年內懷孕，也享同樣好禮，鼓勵新人們在地婚育生養。

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林小姐因為生病，需要靠電動輪椅代步，她與童先生透過手遊認識，童先生帶著她上山下海，二人一起經歷許多人生第一次的體驗，交往五年後，他們決定攜手共度一生。

民政局長林耀長表示，為幫助新人成家，今年準備十項好禮送給每對新人，還有抽獎活動，獎項有黃金對戒、四門變頻冰箱、洗脫烘溫水滾筒洗衣機、無線吸塵器等五十個禮品；另外還有新北捷運公司紀念禮品、企業贊助雙人餐券，讓新人通通有獎。

民政局補充，市府明年起提高生育獎勵金補助，第一胎三萬元、第二胎四萬元、第三胎（含）以上五萬元，盼將新北打造為「婚育一條龍」的宜居城市。

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