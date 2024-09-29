新北眷村文化節 聽脫口秀看電影

新北眷村文化節活動多元，連續5個週六日辦理脫口秀表演、市集、旗袍體驗、文化對談、星空電影院等。 （記者羅國嘉攝）

2024/09/29 05:30

〔記者羅國嘉、吳正庭／綜合報導〕新北市文化局昨日在三重區舉辦「眷村文化節」，以「在一村 說眷村」為主題，連續五個週六日有脫口秀、文化對談、眷村光舞秀及眷村味包餃子體驗等活動，還可免費預約導覽，了解眷村歷史。

空軍三重一村 連嗨5個週六日

文化局長張䕒育指出，作為北部地區僅存的「防砲眷村」，空軍三重一村自二○一九年修復後，至今年八月底已超過一二五萬人次造訪，今年的眷村文化節活動連續五個週六日辦理脫口秀表演、市集、旗袍體驗、文化對談、星空電影院、眷村光舞秀及眷村味包餃子工作坊體驗等。

副市長劉和然表示，空軍三重一村去年起結合委外營運的方式，引入共有卅五個品牌店家進駐，並計畫結合忠孝碼頭、大稻埕碼頭、關渡碼頭及華江碼頭，將淡水河兩岸的歷史文化資源串聯成文化旅遊路線。

北海岸國際風箏節 17團隊交流

另外，新北市北海岸國際風箏節昨天在石門區白沙灣登場，邀請國內外十七支團隊交流，除有在地特色石門肉粽與藍鵲外，還有各式海鮮風箏，十分熱鬧。

今年也與北海岸及觀音山風景區管理處處「福爾摩沙北海岸藝術季」活動合作，在沙灘中設有「風動地景藝術—環保寶特瓶風車及彩虹魚地景布置」，將回收寶特瓶以彩虹方式彩繪，除結合環保藝術外，同時也呈現性平主題。

金門縣政府昨天在燕南書院舉行古蹟日「探訪古官道、古蹟尋奇趣」活動，連續兩天共六梯次古官道導覽和手作體驗行程。

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