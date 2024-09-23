玩具拆解課秒殺 學愛物不浪費

新北市玩具銀行的玩具拆解課受歡迎。 （記者賴筱桐攝）

2024/09/23 05:30

記者賴筱桐／專題報導

新北市玩具銀行除回收二手玩具，也肩負教育推廣責任，每年開設「玩具醫學院」課程鼓勵親子參與，最熱門的是玩具拆解課，開放報名即秒殺，將零件逐一拆卸再重新組裝，有如「大體解剖」，培養孩子愛物惜物。

玩具銀行主任張維庭表示，二手玩具損壞的數量太多，玩具醫生人數有限，玩具多半是複合材質，沒拆解就無法資源回收，但拆解又耗費人力，因此試辦玩具拆解課，由玩具醫生指導孩子零件如何分類、運用，沒想到開課後大受歡迎，一位講師因為自己的孩子喜歡上課，每次報名都搶破頭，後來自告奮勇成為志工、助教，進一步擔任講師。

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張維庭笑說，小朋友在家拆解玩具通常被視為「搞破壞」，但上課時就能正大光明的拆解，幫助玩具資源回收、進行「器官捐贈」，把可用的零件「移植」到其它玩具上賦予新生命，培養孩子愛物惜物的心，也訓練觀察力與專注力。

家長朱慧君說，拆解玩具很療癒，過程中看到孩子的轉變，一開始幾乎每拆一顆螺絲都「唉唉叫」說轉不開，但經過三、四次後，求救次數降低，會開始尋找拆解工具，和同學一起研究如何修理玩具，激發好奇心。

家長羅亞玲表示，從搶上課名額到成為固定志工，孩子每次都抱著期待的心情上課，親子一起做喜歡的事，了解到玩具不只是玩而已，更要愛惜不浪費。

家長林秀惠說，拆解玩具可以訓練孩子的毅力和專注力，提高手眼協調與解決問題的能力，以前孩子愛亂買玩具，如今會珍惜現有的玩具並樂於和他人分享。

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