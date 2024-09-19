野菜圖鑑特展 傳遞原民文化

「野菜教母」吳雪月期待更多民眾認識原住民族野菜文化，共享大自然的山海原味。（記者羅國嘉攝）

2024/09/19 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局為推廣原住民族野菜文化，邀請有「野菜教母」之稱的阿美族人Dongi Kacaw吳雪月共同舉辦「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展，即日起在市府一樓大廳展出至廿七日，後續將移至烏來泰雅民族博物館接力展至明年二月七日。

吳雪月表示，許多野菜生長在部落和住家附近，隨著自然地形和氣候環境生長，長輩通常看老天爺給什麼就吃什麼，她能辨識食用野菜超過二百種，部分野菜可作為藥用或生活器具。她說，希望未來將重心放在野菜文化的保種及傳承，復育瀕臨絕種的野菜，與民眾共享和大自然共生共存的山海原味。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，展場規劃四季野菜圖鑑、原生作物種子手繪野菜插畫展牆、聞香窗台及發送野菜食譜小卡，展覽期間將規劃主題活動，包括傳統獻酒儀式「Palimo」的釀酒方法、阿美族的情人便當「Alifongfong」等料理製作過程，推廣食農教育。

另外，台東傳出疑似集體食物中毒案，有民眾吃完蝸牛小米粽後身體不適，造成十二人送醫，其中已有三人死亡；吳雪月表示，蝸牛料理是族人常見料理，一定要煮熟，野外抓回的活體生物通常會先飼養幾天，用新鮮生菜餵食，讓生物把體內的毒素或糞便排出體外，料理時汆燙後再炒，降低食安疑慮。

「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展提供許多野菜讓民眾認識。 （記者羅國嘉攝）

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