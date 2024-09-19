青年租屋補貼最高7千 門檻再降低

2024/09/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市開辦二○二五年青年租金補貼，將於十月一日上午九點起開放申請，期限至明年十二月卅一日下午五點，對象為年滿十八歲至未滿四十歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）的青年，今年家庭收入門檻再放寬，符合資格者每月可領取三千五百元到七千元不等的補助。

家庭年收放寬為137萬

城鄉發展局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由一三三萬元放寬為一三七萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由五萬六千元放寬為五萬七四○○元，只要在新北市設籍、就學或就業的十八歲以上、未滿四十歲青年，符合單身、新婚未滿二年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭組成條件，且財產所得、租賃地點位置符合規定者，均可提出申請。

10/1上午9點開放申請

經審查符合資格者可享有單身三千五百元、新婚四千五百元，育（孕）有未成年子女（胎兒）一人五千元、二人六千元、三人以上七千元的租金補貼，可透過線上或紙本郵寄方式提出申請。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，新北市和中央同時推出青年租金補貼方案，民眾應兩者擇一申請，不過新北市的門檻較寬鬆，僅限台北市、新北市、基隆市、桃園市無自有住宅，家庭每人每月所得限制在五萬七四○○元以下，中央擴大租金補貼專案的申請人與家庭成員必須在全國各縣市均無自有住宅，家庭每人每月所得限制在四萬八千元以下。

江怡瑩說，新北市二○二三年到二○二四年青年租金補貼核定名額為一二七○戶，今年若民眾申請踴躍，在市府財政許可的情況下，都會盡量予以補貼。

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