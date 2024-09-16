合法難度高 新北寺廟登記不到千家

新北市登記在案的寺廟不到一千家，市府積極輔導宗教團體合法化。（新北市民政局提供）

2024/09/16 05:30

土地區位不適合 產權複雜 搬遷或重建經費龐大 民政局：將積極輔導

〔記者賴筱桐／新北報導〕宗教信仰是安定人心與社會的力量，新北市隨處可見大大小小的寺廟，但僅九三九間登記在案，另有約三千個隱身在民宅的神壇，無法取得合法登記，成為管理的灰色地帶。民政局表示，近年積極輔導寺廟合法化，將持續了解宗教團體需求，協助解決問題。

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逾3千個神壇隱身民宅

市長侯友宜日前在市政會議表示，內政部預告國土計畫的土地使用規範，未來實施後，可能許多寺廟無法合法，而且會一直遭受罰款；此外，新北市有三千個以上神壇尚未合法化，有賴民政局持續輔導。

依據國土計畫法草案，未來若不符合國土功能分區及分類使用原則，依情節輕重訂定不同罰則，最低處以六萬元罰鍰，最高五百萬元。

民政局宗教禮俗科科長林美芬指出，辦理寺廟登記除了土地合法，整幢建築物供宗教使用，並取得主要用途為寺廟的使用執照，且土地和建物產權屬於寺廟，近年市府積極輔導，很多寺廟並非不願意登記，而是合法難度高，包括位於不適合的土地區位，有些產權複雜，無法取得所有權，有的則是早期興建的建築物，不符合現今的建管法規，另外，不論覓地搬遷、整修或重建，都需要龐大經費，這也是多數宗教團體面臨的難題。

據統計，新北市登記在案的寺廟有九三九間，其中七六一間為補辦登記，還要走完行政程序，僅一七八間已取得合法登記。

國土計畫法上路恐挨罰

民政局宗教禮俗科專員廖庭瑩說，多數神壇隱身在住宅區或公寓一樓，並非獨棟建築物，沒有宗教用途的建照和使照，無法取得合法登記；另外，目前有近五十間寺廟位於非都市計畫區土地，市府依照現行區域計畫法，協助核准興辦事業計畫，再進行土地變更編定。

民政局表示，未來國土計畫法上路後，除了原本坐落在非都市計畫土地編定的甲種、乙種、丙種建築用地、遊憩用地及特定目的事業用地，可供寺廟繼續使用，其他再沒有申請土地變更編定的可能性，將無從合法化，這與過去輔導宗教團體合法化的政策互有扞格，新北市已請中央研議配套措施，確保宗教團體權益。

地政局說明，依據國土計畫草案，不屬於上述地區的其他用地，未來只能在「農四」、「城二之一」、「城三」的國土功能分區上，透過申請許可做為寺廟使用；因寺廟合法化屬於全國性議題，建議內政部民政司研擬輔導政策，再納入國土計畫土地使用管制規則，供各縣市府及宗教團體依循。

新北市部分寺廟位於非都市計畫區土地，合法化難度高。（新北市民政局提供）

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