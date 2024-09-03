「新北嚴選」 美食、商品、茶點共104家

獲選「新北嚴選」，菁桐鐵道烏克麗麗工作坊展示DIY材料包。（記者陳奕劭攝）

2024/09/03 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市經濟發展局舉辦「新北嚴選」活動，經過七百件作品激烈競爭，共有四十五項特色商品、四十家美食名店與十九項新北茶點入選，市長侯友宜昨天頒獎表揚，獲選名單可至經發局網站或活動官網查詢。

侯友宜表示，「新北嚴選」每兩年找出最具特色的美食、特色商品推廣給民眾，市府將與業者並肩作戰，將新北品牌介紹給全台灣甚至全世界認識，為產業創造商機。

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經發局長盛筱蓉指出，特色商品獲獎業者有谷芳茶業的爆米香碧螺春綠茶、沙拉王國的綜合海鮮沙拉、HA SOCK襪子娃娃專賣店的「消災解鱷」平安符、香帥蛋糕的經典芋泥卷、尚德茶堂的文山包種茶等。

其中，專家評選四十家美食名店，以淡水區五家占最多，包括異嗑堂、淡水紅樓中餐廳、阿三哥農莊、湘川餐廳、黑殿飯店；石碇區有四家，包含LOFT17、笠林茶棧、陳記豆腐冰淇淋、福寶飲食店；金山區三家，包括田中芳園、金山芋圓王、金山大碗螃蟹。

另外，新北茶點名單有許多獲獎作品結合包種茶的元素，例如富川麵包坊推出「北包種千層茶香蛋撻」；創新呷味軒的包種茶蜜滷味，使用包種茶與鶯歌蜂蜜製成，貓茶町的包種茶泡芙也獲獎。

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