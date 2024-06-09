社宅包租代管 新北達成率僅63％

新北市地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在九個地政事務所設置「租屋諮詢暨推廣社會住宅包租代管」櫃台。（新北市府提供）

2024/06/09 05:30

第4期計畫去年7月啟動 市府︰雙北新屋比桃園少 吸引力較低

〔記者黃子暘／新北報導〕內政部「社會住宅包租代管第四期計畫」已在去年七月三日啟動，國家住宅及都市更新中心偕同六都租賃住宅服務商業同業公會、新北市政府等地方政府辦理，新北市議員黃心華認為第四期包租代管成效，新北至五月底達成率約六十三％，進度應加強。城鄉發展局長黃國峰表示，各縣市狀況不同，如雙北新屋比桃園少，吸引力較低，但新北進度確實有進步空間。

黃心華表示，新北市設定媒合戶數目標二千四百戶，截至四月卅日進度一三五九戶，達成率約五十六％，相較中央在新北市目標六千戶，進度五八○五戶，達成率約九十七％；桃園市人口比新北少，目標是五千戶，相較之下，新北市包租代管成效有待加強。

中央在新北達成率 超越6000戶目標

根據內政部最新統計，截至五月卅一日，新北市進度達一五二二戶，達成率約六十三％，中央進度六五五一戶，已超越設定目標。

黃國峰表示，中央與地方辦理體制不同，中央有公會版，有地方租賃住宅服務商業同業公會加入辦理，隸屬公會的公司都可參與；市府曾分析各縣市進度與狀況，以桃園為例，桃園重劃區新屋多，許多屋主購屋有投資性質，加入包租代管後因屋齡新，市場吸引力強，雙北新屋較少，成為條件劣勢，相較各縣市進度，新北確實尚有長足進步空間，將與相關公會倡導、了解住戶需求，推廣投資性質新屋加入包租代管。

根據二○二二年新北市家庭收支調查報告，新北市家庭住宅租屋率九．二九％，按居住人口數推估，新北有卅多萬人租屋。

議員建議加強宣傳 擴大設點服務

黃心華指出，地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在九個地政事務所設置「租屋諮詢暨推廣社會住宅包租代管」櫃台，推廣包租代管政策，雖然公會媒合的績效歸中央，仍是照顧市民，也希望市府加強宣傳力道、更新網頁資訊，更期盼與區公所等處合作，擴大設點服務市民。

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