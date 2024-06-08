校園電子煙毒品煙彈氾濫 新北市府︰加強溯源

2024/06/08 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕新北市議員陳家琪昨天質詢表示，電子煙毒品煙彈透過社群媒體等管道入侵校園，希望市府跨局處合力根除問題。市長侯友宜表示，警察局、衛生局、教育局通力合作防毒；警察局長廖訓誠說，警察局會全面查禁、溯源，每抓到一案就會溯源尋找供應鏈，有許多相關毒品透過網路販售，警方會針對網路加強查緝。

陳家琪表示，毒品煙彈透過短影音APP「抖音」等社群媒體入侵校園，還衍生出購物詐騙，學生被騙也不敢報警，且電子煙體積小、便於攜帶，教師在校園很難察覺學生有帶電子煙；據她了解，尋常煙彈三個一百元，毒品煙彈一個賣二千至二千五百元，還有外部集團接應，要求學生達到兜售業績目標，市府如何解決問題？

侯友宜說，青少年抽電子煙比例越來越高，毒品防制要跨局處合作，全面禁止，市府會請警察局不斷追溯毒品來源，校內要落實查察、輔導與毒品防制宣傳。

此外，市議員蔡健棠昨指出，潭底溝流經樹林、新莊區，周邊工廠及肉品市場排放事業廢水，天氣炎熱時發酵便臭氣沖天，附近居民苦不堪言，要求市府提出因應作為，侯友宜允諾處理，目前首要任務是改善抽水效能，加速排流減緩異味滯留。

市府水利局長宋德仁表示，潭底溝抽水站工程五月底、六月初歷經二度流標，持續招標中。環保局長程大維指出，近三年查獲肉品市場違規十九次，裁罰金額逾三千萬元，已納重點列管。

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