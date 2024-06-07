經費增4億 林口南勢國中校舍卻縮水千餘坪

林口南勢國中從核定到決標預算暴增，樓地板面積卻減少1153坪，議員質疑不合理。圖為南勢國中完工模擬圖。（新工處提供）

2024/06/07 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區南勢國中新設校工程去年動工，市議員陳明義昨日質詢表示，工程從核定到決標預算增加約四億元，樓地板面積卻減少一一五三坪，耐震係數從一．五降到一．二五，並放寬不取得智慧建築標章，質疑不合理。教育局回應，工程歷經疫情、缺工缺料、原物料飆漲等因素，重新檢視學校量體需求並提升預算，建物容量縮小為減少開挖地下室面積，並調整非急迫必要設備。

議員質疑不合理 教局：調整非必要設備

陳明義批評，該校規劃二○二五年八月第一階段完工後，開始招收七年級學生，形同讓學生在工地上課，為何不全部蓋好再招生？此外，工程標案早上九點流標，當天下午一點竟然再度上網招標，過程是否合法？

教育局長張明文指出，這項工程原預算約十二億元，經多次流標檢討，增加四億元預算，調整為十七億元；建物容量變小是因減少開挖地下室面積、調整非急迫必要設備，建物耐震標準必須符合建築法規，才能拿到建築執照，南勢國中校舍絕對符合最新、最嚴格的耐震規範；工程現正進行校舍基礎灌漿、鋼筋綁紮等作業，施工期間將規劃嚴謹的動線，維護師生學習安全。

工務局長祝惠美說明，採購法規定，若採購內容無重大修改，當天可重新上網招標。

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