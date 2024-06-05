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新北林口設公車專用道 市長允評估

2024/06/05 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕林口輕軌過去被評估運量不足，被列為非優先推動的捷運路線，去年一二○○通勤月票納入機場捷運後，運量大幅增加，市議員蔡淑君昨天在總質詢表示，輕軌從規劃至完工約需十年，她建議先規劃公車專用道紓解交通。市長侯友宜允諾評估；交通局長鍾鳴時表示，評估至少需六至八個月，完成約兩年。

蔡淑君表示，輕軌從規劃、設計、施工到完工至少費時十年，但林口區人口數成長快速，已達十三萬餘人，交通需求迫在眉睫，建議市府採調撥車道方式，在路幅較寬的文化三路規劃公車專用道，以因應未來三井二期、東森媒體園區與工一工業區開發後大量人潮進駐，以及A3計畫道路新闢工程的交通需求。

鍾鳴時說明，公車專用道的好處是運轉快速、運量大，但是可能會排擠其他車輛使用空間，工程必須配合公車營運行駛需要，路面也要重新規劃，並蒐集各方意見、納入道路環境檢測。

此外，蔡淑君提到，許多通勤族反映，尖峰時段多條公車路線班次不增反減，矛盾的是，市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，應提出改善辦法。

侯友宜回應，每條路線狀況不同，需要適時檢討。鍾鳴時說，客運公司基於營運考量會調整班次，將督導業者、了解有無按照原本申請計畫，開闢應行駛的班次或加班車。

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