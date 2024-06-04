新北市長接棒人選 侯友宜：人民決定

2024/06/04 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜的第二任任期即將過半，多位國民黨市議員昨天在市政總質詢關切二○二六年的新北市長接棒人選，希望侯明確表態支持對象；侯友宜說，國民黨內不乏人才，只要有人才願意為新北市做事、犧牲奉獻，他都歡迎。

另外，政壇也傳出侯友宜積極布局參選二○二五年的國民黨主席，侯昨天在市政總質詢前受訪，他意有所指地說，「會結合黨籍議員及縣市首長，大家團結在一起，共同面對黨的挑戰。」

國民黨團書記長陳偉杰點名台北市兩位副市長李四川、林奕華，及新北市副市長劉和然、市籍立委洪孟楷四人，希望侯友宜表態屬意的接棒人選；市議員戴湘儀也點名立法院副院長江啟臣很適合。

侯友宜回答說，距離二○二六年市長選舉還有一段時間，他現在做好市政建設最重要，李四川、林奕華、劉和然都是老同事，洪孟楷也表現傑出，四人都是國民黨的人才，最後結果由人民決定；侯並說，接棒人選最重要的條件是具備市政專業，把新北市政的格局拉到國際。

對於民進黨籍立委蘇巧慧可能參選新北市長，侯友宜回應說，對於其他政黨要派誰參選，他沒有評論，一切交給人民決定。

陳偉杰指出，民眾黨立委黃國昌經常出席新北市行動治理座談會，外傳侯友宜暗助黃國昌為市長選舉鋪路；侯友宜表示，各黨派立委到基層傾聽民意、關心新北市政建設，他都非常歡迎，黃國昌會不會選新北市長，尊重黃的個人意願。

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