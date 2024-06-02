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首頁　>　新北市

藍白國會擴權 蘇巧慧批破壞憲政體制

2024/06/02 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕當選民進黨新北市黨部主委的立法委員蘇巧慧，昨天參加「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，她批評藍白兩黨提出的國會擴權法案，是極度放大立法院的權力，破壞憲政體制。

對於民眾黨立委黃國昌有意參選二○二六新北市長，藍營中則以台北市副市長李四川呼聲高，外界關注藍營是否會放棄李四川轉而支持黃國昌，蘇巧慧昨天被問到此事表示，國民黨的事務應該問國民黨，她期許自己能成為對新北發揮貢獻的人之一。

被問到五月卅一日國民黨團原本要在立法院會提案修「公職人員選舉罷免法」，最後撤案，蘇巧慧表示，國民黨不思反省，反而把立法院箝制小黨聲音的這一套搬到人民之間，變成在一年內沒有辦法就罷免這個議題提議，還要求未來罷免票數要高於當初的當選票數，相信人民都看在眼裡，反而會更厭惡這種擴權行為。

媒體問蘇巧慧，黃國昌被批評背叛太陽花，還被北美洲台灣人教授協會撤獎，黃國昌回應，他反對「民主」專屬民進黨，且以民主進步為名，卻背棄政治承諾的單一政黨。蘇巧慧表示，這次藍白認為他們的法案版本這麼好，是真正民主的展現的話，他們其實大可以把握每一次的機會向人民解釋，但從來都沒有，只享受同溫層的喝采，這是很可惜可悲的事。

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