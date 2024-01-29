大文山頒助學金 淡水弱勢戶圍爐

新北市教育局長張明文頒發助學金。（記者董冠怡攝）

2024/01/29 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕財團法人德音文教基金會昨天在新北市新店區舉辦大文山區的清寒助學金頒發儀式，共有十一所國中、高中的二五二名學子受惠；此外，淡水區關懷弱勢協會也舉辦冬令圍爐餐敘，邀請約一千名弱勢民眾在歲末寒冬之際，提前享用溫馨的團圓飯。

新北市府教育局長張明文表示，感謝民間團體與善心人士的愛心，讓新店、深坑、石碇、坪林及烏來五區的國中、高中生感受到愛與溫暖，全市一一二學年度第一學期共補助高級中等學校助學金三一二一人次、頒發一五六○萬餘元，將持續結合學習扶助、各界資源與獎助學金等多元管道，激勵孩子勤學向上。

德音文教基金會董事長、市議員陳儀君說，每位清寒高中生可獲得二千元助學金、國中生一千元，一開始是她自掏腰包、集結社團的力量做公益，後來漸漸制度化並媒合更多善心資源，希望幫助孩子們圓夢。

淡水區關懷弱勢協會理事長、市議員蔡錦賢表示，小時候家境不好，阿嬤叮囑他日後若有能力務必幫助弱勢，在十七年前成立協會，今年冬令圍爐席開一○二桌，邀請淡水、三芝、石門及八里區近千名弱勢民眾餐敘，並發放每戶三千元的關懷金、愛心米及衣物等愛心物資。

市府社會局長李美珍推崇說，淡水區關懷弱勢協會除了每年三節的公益關懷活動，每年媒合的愛心資源與善款約有一千萬元，曾獲頒新北市公益團體「最佳領航奉獻獎」，期待更多在地公益社團共襄盛舉。

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