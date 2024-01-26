重陽大橋增設機車道 估2月完工

2024/01/26 05:30

〔記者闕敬倫、董冠怡／新北報導〕新北市政府正在施做「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」，解決民眾無法直接騎機車上重陽大橋的問題，市長侯友宜昨天前往視察工程進度，工務局指出，已完成河川區域內的橋梁吊裝，目前僅剩隔音牆安裝與橋梁上附屬工項等收尾工程，預計二月可以完工。

工務局長祝惠美指出，這項工程從二〇二二年六月展開，藉由車輛分流，降低自強路口的汽、機車交織問題，評估可移轉自強路匝道約三成的機車數量，紓緩自強路與仁義街口交通流量。

侯友宜表示，重陽大橋是連接三重區與台北市士林區的重要聯絡橋梁，三重區民眾騎機車前往重陽大橋，以往只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車，這項改善工程的進度超前，改善三重往台北市的交通狀況。

淡江大橋 進度5成7

另外，連接淡水區、八里區的淡江大橋，是鏈結台二線、台十五線、台六十一線西濱快速公路、台六十四線的重要橋梁，第一、二標的八里與淡水端的聯絡道已在二○二一年通車，第三標的主橋段仍在施工，交通部公路局北區公路新建工程分局段長洪熒璞昨天表示，截至去年底，主橋梁的實際工進度約達五成七，預計二○二五年底完工；台六十四線西向增設匝道銜接台六十一線（南向往林口），預計在一月卅日下午三點開放通車。

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