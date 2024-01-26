坪林水源特定區發布實施 管制放寬

保安保護區可設農糧品加工室。（城鄉發展局提供）

2024/01/26 05:30

〔記者許倬勛／新北報導〕大台北水源特定區占新北市約三分之一的面積，市府城鄉發展局發布烏來、坪林、新店、台北水源（深坑、石碇、雙溪）四個水源特定區的都市計畫通盤檢討，其中坪林水源特定區已通過都市計畫委員會審議，昨天起發布實施，將在坪林區拓寬道路、增設機關用地、公共設施等。

將拓寬道路、增公共設施

城鄉局長黃國峰表示，烏來、新店、台北水源（深坑、石碇、雙溪）四個水源特定區，目前在內政部審議中，希望早日通過，落實水源特地區永續發展並保障民眾權益。

坪林尾橋變更為保存區

中央成立台北水源特定區管理分署，負責維護翡翠水庫的水質水量安全，範圍涵蓋烏來、坪林、新店、深坑、石碇、雙溪等行政區，總面積約七萬多公頃，約占全市的三分之一面積。

促進觀光 建步道、眺望台

城鄉局計畫審議科長許仁成指出，坪林水源特定區昨天起發布實施，將拓寬坪林區公所前方道路至六公尺寬、新增一處機關用地供區公所、衛生所使用；坪林尾橋變更為保存區以加強古蹟維護，農會所在地變更為農會專用區以提供農民更多元服務。

許仁成說，坪林是新北知名茶鄉及觀光景點，過去受限水源特定區的土地使用管制，難以新建設施，考量促進觀光發展，此次檢討放寬標準，保安保護區內可以興建步道、涼亭、眺望台及公廁供遊客使用；另考量茶葉生產需求，可設置農糧產品加工室，總樓地板面積兩百平方公尺供茶葉加工用途。

黃國峰表示，烏來水源特定區現有二十四家溫泉業者，七家位於河川區，十七家在保安保護區（包含烏來水源特定區九家、台北水源特定區八家），城鄉局也研擬「原住民保留地興建自住住宅審查要點」，協助原住民合法興建自用住宅，初估約有九百戶既有房屋受惠，並增加二十四．七五公頃空地作為新建基地。

市定古蹟坪林尾橋將變更為保存區。（城鄉發展局提供）

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