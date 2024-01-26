春節連假 新北預估4波車潮

2024/01/26 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕農曆春節快到了，屆時將出現返鄉或出遊的車潮、人潮，交通部公路局北區養護工程分局昨天提醒說，預估新北市在春節連假會有四波車潮，國道、省道有多處壅塞路段，駕駛人出門前先透過高速公路局一九六八專線及APP等方式查詢；另外，從二月七日零時起至十四日（初五）深夜十二點止，共有全國八十八條國道客運路線提供平均八五折的票價優惠。

88條客運路線 提供平均85折票價優惠

北區養護工程分局交通管理及控制中心主任巫清煒指出，首波車潮落在二月八日（小年夜）至九日（除夕），台六十四、台六十五、台六十六線快速公路銜接國道路段，及台六十一西濱南下路段。

第二波車潮是二月十日（初一），省道周邊廟宇、觀光風景區的車輛皆多，例如台二乙線淡水清水巖、台六十一線林口竹林山觀音寺、台六十四線中和烘爐地南山福德宮、台二線淡水至北海岸，以及台九甲線往烏來方向，都容易塞車。

第三波車潮是二月十一日（初二）回娘家至十二日（初三）走春出遊，巫清煒說，短程出遊估計在初三上午起至十三日（初四）中午湧現；第四波已近連假尾聲，預計初四下午至十四日（初五），台六十一線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道將迎來大量車潮。

使用電子票證 轉乘市區客運免費

台北區監理所運輸管理科長林守信表示，為紓解國道壅塞，春節連假搭乘大眾運輸可享國道客運及轉乘優惠，包含國光、統聯、首都、葛瑪蘭、三重客運及新竹客運（聯營）、台北客運，全國計有十二家業者、八十八條優惠路線，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地或市區客運，十小時內使用電子票證者可享轉乘一段票（或基本里程）免費。

林守信說，從二月八日（小年夜）零時起至初五深夜十二點止，出遊東部限定再加碼，凡持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票，或持當地合法旅宿的住宿證明，可享來回票四人同行、一人免費，回程可折抵二○○元優惠。

武陵農場櫻花季將於二月八日至廿九日展開，林守信指出，疏運期間有車輛總量管制，建議民眾搭乘國光客運從台北車站、台北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星運動場五條賞櫻專車前往武陵農場，以原車去、原車返方式。

到淡水、三鶯、烏來 多搭乘公共運輸

北部各觀光風景區容易壅塞區域及時段，落在二月十日（初一）至十三日（初四），車多路段以台二線淡水、基隆、萬里，台三線三峽、鶯歌至大溪慈湖，台九線新店、烏來沿線景區，呼籲多搭乘公共運輸。

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