（新北）14處危險路口改善 交通部允補助

林口區文化二路一段被列為危險路口之一。（記者許倬勛攝）

2023/11/16 05:30

將擴大轉角行人空間、調整穿越線、設庇護島、增行人專用時相

〔記者許倬勛／新北報導〕立法院交通委員會昨天赴新北市考察國道一號五股交流道增設北出北入匝道的交通狀況，以及一○五市道（後湖路）改善、行人路口安全等問題。交通部長王國材允諾，新北市府提報泰山、林口、淡水區共十四處危險路口，確有改善必要，只要市府能在二○二四年完工，中央將全額補助經費；交通局回應，有信心能如期完成。

王國材︰明年完工就全額補助 市府︰有信心

交通局交通管制工程科長林昭賢簡報指出，經評估，淡水、泰山、林口、三芝區共有十四處列為危險路口，預計明年優先改善，改善方針包括擴大路口轉角行人空間、行人穿越線調整、闢設行人庇護島、路障排除、打造無障礙通行路廊等；另外，增設行人專用時相、放大行人燈、有聲號誌、行人秒數延長；行車方面則從速限調整、繪製減速標線著手，多管齊下改善交通。

「行人地獄是台灣的污名，一定要洗刷乾淨」。立委洪孟楷表示，市府提報的十四處危險路口都位於他的選區，他常接獲市民的抱怨陳情，雖然改善不是一時半刻就能解決，但現在不做，未來一定會後悔。對此，王國材應允，一切依照專業考量，只要新北市府明年完成危險路口改善，中央就會全額補助經費。

五股交流道增匝道 原則夜間施工

有關五股交流道北出北入匝道改善工程，洪孟楷說，地方引頸期盼多年，今年六月終於開工，希望做好交通維持與施工計畫，避免造成交通衝擊。

高速公路局長趙興華表示，施工中維持既有雙向各四車道及人行道，交維計畫共有五階段，每進入下階段前，都會與新北市交通局討論，原則上採取夜間施工，避免影響市民出入。

後湖路聯絡八里、林口 規劃拓寬

另外，因應八里、林口新市鎮蓬勃發展，市府規劃拓寬往來兩地的一○五市道（後湖路），並新闢環形高架橋，減緩道路坡度，由於經費高達六十八餘億元，「中央生活圈經費」今年預算已用罄。

洪孟楷批評說，「現在中央雙手一攤說經費有限，如何因應淡江大橋通車後的車流量」？王國材回應，將建議內政部再與市府溝通，交通部也會給予建議，希望說服行政院多一點協助。

新北市14處危險路口

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法