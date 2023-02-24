淡北道路北市都審過關 拚明年動工

2023/02/24 05:30

〔記者何玉華、鄭名翔／綜合報導〕新北市政府推動「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路），調整台北市中央北路、大度路等路口的交通動線，再度送到台北市都市設計審議委員會後，昨天獲得通過；新北市府新建工程處長王益翔指出，預計今年底前完成台北市境內的水保和交通維持計畫，爭取今年底決標發包，明年動工興建，預計工期五年。

為了紓解淡水區省道台二線的車潮壅塞，新北市府爭取興建淡北道路，去年八月獲行政院核定，但因為台北市北投端的居民擔心車流回堵、反彈，導致推動過程一波三折，淡北道路在台北市範圍約有一．二公里，大部分採接近地面高層的平面道路設計，部分有地下箱涵和高架道路，昨天針對台北段的大度路西側端點（中央北路口）及高架段道路設計，二度闖關台北市都審會。

台北市都審會委員先前關切大度路的公車站設置等問題，雙北兩市討論後，考量大度路的路寬達四十公尺，關渡公車站因為停等與右轉車輛產生車流交織，淡北道路工程會將公車站移設並增設行人庇護島。

規劃立德路跨越陸橋

在環境景觀方面，淡北道路在台北市境內的路段是利用既有的路幅空間進行立體化配置，將規劃施作中央北路車行地下道及立德路跨越陸橋，陸橋將採用綠色材料的鋼橋。

市府︰降低交通衝擊

有都審委員認為，大度路車行地下道箱涵採明挖覆蓋方式，恐對當地交通路口造成衝擊；與會的新北市府新建工程處副處長鄭立輝說，若採用管冪工法雖然對地方的干擾較小，但工程專業難度高，與台北市討論後，採用工期快、風險小的明挖覆蓋方式。

鄭立輝表示，會持續與台北市協商相關計畫並尊重台北市的意見，施工期間會努力減輕對台北市的交通影響。

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