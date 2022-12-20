93歲嬤抄字剪貼 「生命繪本」成傳家寶

九十三歲的賴林燕玉阿嬤（左）製作生命繪本，兒子（右）說要將母親「精彩的一生」留作傳家寶。（台灣老大人活力發展協會協會提供）

2022/12/20 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕許多長輩都活出精彩，新北市府社會局與「台灣老大人活力發展協會」合作，培訓生命繪本的帶領人，昨天舉行結訓典禮，三十三名帶領人在社區據點陪伴長輩完成專屬的生命繪本，一位九十三歲的阿嬤找出日治時期的老照片並親筆抄寫剪貼，兒子深受感動也協助完成，成為另類的傳家寶。

社會局長張錦麗指出，高齡化社會來臨，市府六年來已培訓二二五位專業的生命繪本帶領人，深入各社區據點陪伴長輩一起製作個人化的生命繪本，透過生命歷程的回顧和整理，重新找回人生的價值與意義，讓生命持續光采。

專業帶領人陪伴長輩製作

她說，在「台灣老大人活力發展協會」協助下，新北市已辦理八十四場次的生命繪本課程，共有一九六八人次受益，讓長者的生命光輝持續散播到各社區。

土城區中華利仁協會的曾永禎有十年的托育經驗，為了實踐老幼共融，她參加生命繪本帶領人培訓，陪伴九十三歲的賴林燕玉阿嬤製作生命繪本，阿嬤在日治時期只讀過幾年書，但堅持親手剪貼生命繪本，有些字句不會寫，就請他人幫忙先寫在紙上，她再一筆一畫的臨摹寫上。

透過整理 看見精彩人生

曾永禎說，阿嬤有次生病後出院，仍堅持參加課程，兒子不放心而全程陪伴，發現母親沉浸在繪本製作過程中，許多照片和故事都是兒子從沒看過、聽過，才發現原來母親是從南投草屯跟隨長輩遷徙到台北艋舺，再到土城清水定居，母親還剪貼日文歌曲和喜愛的歌星，兒子表示要將母親精彩的一生留作傳家寶。

另，戴亞雯在新店長老會國語禮拜堂陪伴泰雅族原住民潘秋妹阿嬤製作生命繪本，潘秋妹擅長泰雅族布織，繪本自畫像剪入一段織布，結訓典禮當天，其他學員一起穿上她織的披肩，讓潘阿嬤感動不已。

從事托育工作的曾永禎（右）在老大人協會的培訓下，帶領93歲的阿嬤動手抄字剪貼製作完成精彩一生繪本。（社會局提供）

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