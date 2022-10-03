林佳龍 陳時中同台 雙箭頭一起衝

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天舉辦「百工百業後援會成立大會」，蔡英文總統與台北市長參選人陳時中一同站台助陣。（記者林欣漢攝）

2022/10/03 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天舉辦「百工百業後援會成立大會」，蔡英文總統第七度站台輔選，台北市長參選人陳時中也同台，現場超過五千人搖旗吶喊「林佳龍、陳時中凍蒜」，展現綠營在雙北的團結勝選氣勢。蔡英文說，台灣一直進步，新北不能落後，林佳龍一定會讓新北大翻新，「我在中央繼續拚，新北就交給林佳龍，我這一票一定投給林佳龍」！

蔡英文力推林佳龍讓新北大翻新 讚陳時中守住疫情

蔡致詞說，她也是新北市民，對新北市有很深的感情及期待，新北需要進步及改變，林佳龍的行政治理經驗豐富、認真踏實，雖然起步較晚，但義無反顧拚下去，白天跑行程、晚上討論政策，「跟我一樣都是政策控」，光是對新北發展產業的政策就提出廿多項，有完整的藍圖及滿滿的熱情。

蔡英文表示，陳時中擔任防疫指揮官守住疫情，林佳龍時任交通部長，責任也很重，兩人都很拚，拚出防疫成績、團結防疫守住台灣，讓台灣邁向正常生活，雙北兩市合計超過六五○萬人口，超過台灣人口的四分之一，「我們決定的不只是新北和台北的未來，更決定台灣的未來」。

林佳龍說，新北市已經十七年沒有政黨輪替，升格十二年卻沒有變得更新更好，「就像請了一個人經營公司，預算加倍，建設、福利卻沒加倍」。新北在各項城市競爭評比溜滑梯倒退，競選對手新北市長侯友宜心裡想的是二○二四的總統選舉，自己一定會守住新北市這一關，就像鎮守天下第一關山海關，請求市民投票支持，讓新北這一戰逆轉勝。

龍：守住新北這一關

「看到今天這個場面，雙北都要贏了！」陳時中致詞表示，林佳龍是學運世代，對民主很有見地，在台中市長、交通部長任內都有政績，他請求民眾在台北市長選舉支持他，讓他和林佳龍扮演雙北雙箭頭，和中央一起繼續拚，打造大台北的新氣象。

林佳龍受訪說，他與陳時中有溝通小組，過兩天會公布第一個雙北共同政見，第一場由台北市規劃，北北基桃首都圈參加，第二場輪到新北，有很多政見要一起推出。陳時中也說：「我們兩個一定是牽在一起，雙北雙箭頭、兩人一起拚，一定會贏。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法