鼓藝節巡演登場 侯友宜與「霹靂英雄」揭幕

新北市鼓藝節巡演首場昨天在新莊中港大排願景公園登場。（記者周湘芸攝）

2022/07/16 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕二○二二新北市鼓藝節巡演首場昨天在新莊中港大排願景公園登場，新北市長侯友宜出席活動與《霹靂布袋戲》經典角色素還真、葉小釵互動，霹靂布袋戲、嬉班子樂團及新莊龍安舞蹈團接連演出，氣氛熱絡。

侯友宜表示，今年鼓藝節以「鼓力」為主題，取自「鼓勵」的諧音，新莊是製鼓的發源地，疫情下希望透過鼓聲展現力量，並以小型巡演方式，以行動舞台車深入社區，重現台灣慶典活動的經典元素，預計辦理連續兩個週末、共五場次，讓民眾感受鼓聲震撼的魅力。

文化局指出，首場演出的「霹靂布袋戲」融合傳統偶戲、COSPLAY及擊鼓，跨越藝術領域的分野；「嬉班子樂團」則以非洲鼓樂融合台語進行演唱；「新莊龍安舞蹈團」結合傳統民俗舞蹈與鼓舞表演，展現多元融合的表演形式。

文化局表示，新北市鼓藝節今年同步規劃實體巡演及線上展演，七月十六日將在淡水金色水岸、七月十七日在三重綜合運動場向日葵廣場、七月二十三日在樹林興仁花園夜市及七月二十四日在中和四號公園文化廣場舉辦。線上展演影片即日起至七月三十一日在鼓藝節網站播放。

此外，新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」辦理玩具醫學營，號召小朋友一起學習修玩具，侯友宜與小朋友一同維修，更「器官移植」製作畫畫機器人，氣氛歡樂。

新北市長侯友宜與《霹靂布袋戲》經典角色合影。（記者周湘芸攝）

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