民進黨新北市議員第八選區初選 卓冠廷第一

2022/05/06 05:30

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市黨部昨天公布新北市議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）黨內初選的民調結果，將提名六席（含女性保障一席），共有七人參加初選，民調成績依序是卓冠廷、廖宜琨、曾進益、林銘仁、彭一書、黃騰霆、高乃芸，高乃芸因女性保障席次而擠上提名名單，黃騰霆則被擠下未獲提名。

民進黨第八選區現任議員有林銘仁、彭成龍、廖宜琨、高敏慧；彭成龍交棒給兒子彭一書，高敏慧也不再參選，她支持廿八歲的姪女高乃芸，成為該選區綠營的唯一女將，有女性保障參選。

卓冠廷曾是林佳龍擔任台中市長時的新聞局長，參選以來的聲量很高，也是正國會的新生代政治明星，他的父親卓建國曾任鶯歌鎮代會副主席，與地方淵源很深。

湧言會系統的「小巨人」曾進益，在本屆市議員選舉以些微差距落敗，他持續深耕地方服務，這次順利出線，也是湧言會在第二選區李宇翔勝出後，再添一位提名人。

藍營九選區初選 新人黃心華出線

另外，國民黨新北市黨部昨天也公布市議員第九選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）黨內初選的民調結果，新人黃心華擊敗市府前副發言人蔡畹鎣，和李珮媜、游皓麟等三位新人而順利出線，加上保障提名的現任議員劉哲彰、陳儀君，國民黨在這個選區共提名三人參選。

黃心華獲得前台北市長郝龍斌及前市議員唐慧琳系統的支持；廿七歲的蔡畹鎣雖有新北市長侯友宜的光環加持，仍不敵經營已久的黃心華。蔡畹鎣在臉書發文向支持者致歉並道謝，她強調會持續公共服務。

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