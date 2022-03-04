捷運環狀線北環段 北機廠動工

捷運環狀線北環段北機廠興建於三重區集賢環保公園。（新北市政府捷運工程局提供）

2022/03/04 05:30

侯友宜、柯文哲共同出席 南北環6個標案都流標 將追加90億預算

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市三重區集賢公園地下的捷運環狀線北環段北機廠工程昨天動工，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲共同出席，對南北環其餘六個標案都流標，柯文哲表示，將追加九十億元預算，侯友宜允諾配合調整預算；而環狀線經營權，柯文哲希望中央出面處理，侯友宜則表示，雙方有共識未來由同一家捷運公司經營。

環狀線 橫跨雙北市14個行政區

侯友宜表示，受缺工缺料及原物料上漲影響，南北環共七個標，只有北機廠順利發包，尚未發包的南環段兩個、北環段四個區段標，新北市會配合編列預算，讓工程順利發包，希望在二○二九年至二○三○年完工。此外，北機廠旁的Y二二站已預留出入口，未來與五泰輕軌的F○一站銜接轉乘。

侯友宜︰將由同家捷運公司經營

柯文哲表示，受營建物價上漲影響，剩餘的六個標案將追加九十億元預算。環狀線是台北都會區未來十年最大工程之一，橫跨雙北市十四個行政區，串連十六條輻射軌道，連結新北知識產業園區、北投士林科技園區、東區門戶計畫及大內湖科技園區等重大新興發展計畫。

對於未來營運方式，柯文哲表示，還在溝通，需要中央出面處理；侯友宜則說，會透過契約慢慢協調，雙方已有共識，完工後由同一家捷運公司經營，讓民眾省時省錢、更方便。

新北市長侯友宜（右三）與台北市長柯文哲（右四），三日共同出席環狀線北環段北機廠動土典禮。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法