《新北》萬金杜鵑花藝展 萬株爭艷迎賓

新北萬金杜鵑花藝展，副市長謝政達（右二）觀賞吳尚洋團隊的花藝作品。（記者盧賢秀攝）

2022/02/27 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市政府在萬里區瑪鋉溪畔種植的一萬兩千株杜鵑花陸續開花，昨在瑪鋉運動公園、觀光公園舉辦萬金杜鵑花藝展開幕，展期三週，展出由國際花藝大賽冠軍吳尚洋領軍、使用在地花農培育的杜鵑花材，打造七大花藝主題的「花聚落」。昨連假首日，太陽露臉，吸引相當多民眾前往欣賞。

打造七大主題花聚落

新北市政府副市長謝政達主持開幕活動時表示，萬里、金山培育的杜鵑品種達三百多種，每年產量有六百萬株，花苗品質好，供應全台綠美化使用的杜鵑花苗約八成；而市府在萬里瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園種植近一萬兩千株杜鵑，花開讓人身心靈舒暢；公園內的兒童遊樂場同步啟用，是親子同遊賞花的好景點。

全台8成花苗來自萬金

農業局長李玟表示，花藝展至三月十三日止，兩個展區約有廿二個籃球場大，除了七個聚落花藝展外，假日有音樂演奏、魔術表演、行動雕塑等節目，還有快閃驚喜打卡，限量免費送萬金杜鵑限定手提袋一個及聯名指定商品兌換券一張，可兌換金山、萬里地區的特色小吃、伴手禮。

展期3週 還有限量好禮

金山區公所昨天則舉辦「櫻花稼期—金山區賞櫻健行」活動，雖然櫻花遭連日雨水打落，民眾仍熱情的戴著粉粉的櫻花口罩參加，從新建的櫻花公園出發，行經啟用不久的金山立體停車場，抵達中山溫泉公園。

金山區長廖武輝表示，三月十九日緊接登場「我金山我驕傲」金山區健走路跑，路線橫跨北台灣賞鳥勝地—清水田園，是萬金石馬拉松的經典賽道路段。

萬金杜鵑花藝展，利用在地培育的杜鵑花，打造與生活結合的的「花聚落」。（記者盧賢秀攝）

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