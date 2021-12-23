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    首頁　>　新北市

    新北春節檢疫首批118人結束隔離 侯：落實查核返家居檢者

    2021/12/23 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕春節檢疫專案啟動以來，首批選擇「七加七加七」方案的民眾已從防疫旅館或集中檢疫所結束隔離返家，新北市長侯友宜昨天表示，新北市已有一一八人返回社區，接續展開七天的居家檢疫，他要求全面追蹤、落實查核是否符合規範，避免防疫破口。

    侯友宜昨天主持市政會議指出，中央訂定的春節檢疫專案，能否確實阻擋境外病毒入侵，地方的執行壓力與挑戰很大，他要求衛生局等單位落實居家檢疫者的查核追蹤， 目前已執行兩批採檢，分別採檢二一三人、二五六人，均為陰性，但這不代表返家自主健康管理期間仍是陰性，因為根據非官方統計資料，陰性轉陽性的比例約○．二％。

    他表示，新北市已有一一八人返回社區，進行第八天到第十四天的居家檢疫，他要求各局處與區公所合作啟動「平寧計畫」，落實追蹤、關懷機制，全面查核居家檢疫者及同住家人是否符合防疫規範，避免成為防疫破口。

    觀光旅遊局長蔣志薇表示，新北市防疫旅館總數已達到三千個房間，第一線服務人員第一劑疫苗施打率達到九十九％，將加強監視器影像查核，落實紅黃綠區的防疫管制區，並提高環境清潔消毒頻率；交通局長鍾鳴時說，防疫計程車有三百輛，防疫大巴士十輛，今將調派一二○輛防疫計程車、載運二二○人次。

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