公投四案新北投票率42.5％ 重啟核四不同意多

警方出動大批警力到開票所維護秩序。（記者周湘芸攝）

2021/12/19 05:30

17區4案不同意票大於同意票 民進黨部：全國顯示4案不同意票數多

〔記者何玉華、邱書昱、翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市昨晚近八點完成全市公民投票開票作業，四案的投票率都是四十二點五％，只有重啟核四的不同意票大於同意票數，另外三項反萊豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）都是同意票數大於不同意票數，三接遷址更在最後以一九二票的些微差距翻轉，等於藍營的訴求在新北市贏了三個。

三接遷離同意僅多192票

新北市有三四二萬七一六二人具投票權，重啟核四同意六十九萬二九八七票，不同意七十四萬九七七六票；反萊豬同意有七十二萬五五五六票，不同意七十一萬七五八九票；公投綁大選同意七十三萬五七四票，不同意七十一萬三四八六票；三接遷離同意有七十二萬一二五九票、不同意七十二萬一○六七票。

全市二十九個行政區中，投票率最高的前五名依序是永和區（四十八點二八％）、新店區（四十六點五八％）、中和區（四十六％）、板橋區（四十三點八四％）、深坑區（四十三點四％），雙和及新店區都是藍營傳統票倉，除了板橋區的四案都是不同意票大於同意票，永和、新店、中和、深坑、汐止、林口、淡水、烏來等，四案都是同意票多。

四案都是不同意票大於同意票的有十七區，核四所在地的貢寮區，投票率約三十九％，四案都是不同意票大於同意票，票數差距最大的是重啟核四，相差二一三二票；與核四廠有地緣關係的瑞芳、石門、三芝，重啟核四也是不同意票大於同意票，但這三區的其他三案是同意票大於不同意票。三峽區在公投綁大選以一○九票些微差距，同意票大於不同意票，其他三案都是不同意票大於同意票。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，多數市民不同意重啟核四，讓大家鬆了一口氣，其他三項雖然同意票數較多，但差距都很小，根據全國性的公投數據顯示，四案都是不同意票居多，這對台灣未來的國際經貿、能源轉移和台美關係等，都是正面的發展。

國民黨新北市黨部主委黃志雄則指出，重啟核四與新北市有地緣關係，市民願意支持的比率本來就不高，但在其他三項議題，雖然新北市的同意者較多，但仍要以全國性的公投結果為準，令人覺得可惜和遺憾。

板橋區公所昨天計票過程，有許多民眾到場關心。（記者周湘芸攝）

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