拍執勤女警PO網留言涉性騷擾 三峽警方力挺提告、啟動輔導

三峽分局長許再周（見圖）說，分局除主動關懷員警身心狀況，提供心理諮詢及關老師輔導等協助機制，也承諾全力協助後續法律程序。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

新北市警三峽分局一名女警查處攤販違規，張貼限改單，蹲低時動作被民眾戲謔PO網，網友品頭論足，留言噁爛字句，三峽警分局發現網路性騷擾案，三峽派出所女所長張岸玲力挺同仁，分局也啟動相關機制，對涉及性騷擾、羞辱及影射性言論留言，除力挺女警提告，給予法律等扶助，對造成員警心理不適，也啟動輔導，不容侵害員警權益。

據了解，三峽分局26日下午受理110檢舉案，到民權街一處攤商前，發現煎台占用騎樓、道路情事，指派三峽派出所女警前往查處，依法張貼限期清理通知單，但勤務過程中，員警遭現場民眾拍攝並上傳至「Threads」平台。

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PO網者以戲謔語氣留言「早餐店還沒開喔！」上傳拍攝影片，網友開始對女警品頭論足，說出對女性不雅的字句。

三峽派出所長張岸玲也由同事上網回應，針對網路留言，如涉及性騷擾、妨害名譽、侮辱或其他不法情事，本所將依法蒐證究辦，強調已截圖保存相關留言、證據。呼籲民眾理性發言，共同維護良善網路環境及社會秩序。

三峽分局也由防治組、偵查隊協助蒐證，留存相關貼文、照片及留言，受理當事人、女警提告後，追究涉案人刑事及民事責任，維護員警執勤尊嚴及人身權益。

三峽分局長許再周說，分局除主動關懷員警身心狀況，提供心理諮詢及關老師輔導等協助機制，也承諾全力協助後續法律程序，包含因公涉訟相關費用及律師支援，確保員警合法權益不受侵害。

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