才因凌虐嫌犯被訴 新北刑大警張君毅又涉偽造文書起訴

新北地檢署。（資料照）

日前才因凌虐嫌犯而被起訴的新北市刑大偵查佐張君毅，又被查出涉洩密警方提訊嫌犯時間給線人，協助她與她在監的丈夫私下見面，另涉以不實事由查詢民眾個資；另名曾獲模範警察樹林警分局陸姓小隊長，則因涉以不實事由查詢民眾個資或車藉資料洩漏給同一名線人，新北地檢署今依刑法洩密、公務員登載不實準公文書等罪嫌起訴張、陸及該名線人共3人。

據查，新北市刑大偵查佐鄭奕賢（曾為新北市刑大偵一隊代理副隊長）、王順賢、張君毅、吳朋諺為偵辦刑案，涉嫌凌虐2名犯嫌，把人倒立、矇臉又踹頭，還逼唱「我甲你攬牢牢」、「芭比Ｑ」等歌曲並錄影取樂；檢方於今年3月間將4人依公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並請法院從重量刑。

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檢調另發現，2023年12月間，張君毅涉把新北市刑大借提嫌犯的公文照片傳給線人，並告知她借提進度及時間、地點，以此協助線人與其丈夫私下見面；另於2024年1月及2月，涉嫌在「查緝查捕逃犯」系統內，登載不實查詢事由，以此查詢3位民眾的資訊。

檢調還查出，陸男於2023年至2025年1月間，在樹林警分局擔任小隊長，涉於2023年9月至2024年1月間，使用智慧系統、戶政資料系統、車藉資訊系統、刑案資訊系統、雲龍系統等，輸入不實查詢事由，如偵辦刑案、偵辦某人涉嫌槍砲、偵辦某人涉嫌毒品等，查詢5位民眾的個資及3台汽車的資訊，並將所得資訊洩漏給該名線人。

檢方調查後依刑法洩密、公務員登載不實準公文書等罪嫌起訴張君毅，另依刑法洩密、公務員登載不實準公文書，及違反「個資法」公務員假借職務上機會非法利用個資罪嫌起訴陸男；線人則涉非公務機關非法蒐集、利用個資罪嫌。

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