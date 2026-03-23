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    首頁 > 新北市

    春暖濕升跳蚤壁蝨活躍 新北動保處：犬貓防護與環境清潔缺一不可

    2026/03/23 09:35 記者羅國嘉／新北報導
    犬隻外出回家後，飼主應檢查毛髮並清理環境，避免跳蚤及壁蝨孳生。（新北動保處提供）

    犬隻外出回家後，飼主應檢查毛髮並清理環境，避免跳蚤及壁蝨孳生。（新北動保處提供）

    隨氣溫回升、濕度增加，跳蚤、壁蝨等外寄生蟲活動力提升，犬貓感染風險升高。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，已由轄下八所動物之家駐區獸醫師每月定期進行環境噴藥，加強除壁蝨防治，並依犬貓個體狀況施以點藥或噴藥除蚤，同步監測健康情形，降低群體感染風險，維持收容環境清潔安全。

    楊淑方指出，近期接獲多起民眾反映，家人出現疑似跳蚤叮咬紅疹，就醫後研判與環境寄生蟲有關，同時寵物也出現頻繁搔抓、舔拭、局部掉毛或皮膚泛紅等情形。經說明，跳蚤除寄生於犬貓體表外，其卵、幼蟲及蛹多藏於地毯、沙發縫隙、寵物睡墊及陰暗潮濕角落，成蟲僅占少數，若僅處理動物本身而忽略環境清潔，往往難以根除，影響動物健康與生活品質。

    楊淑方舉例，日前一隻大黃狗因步態不穩送檢，獸醫師在進行X光檢查時發現其體表有多隻跳蚤，顯示感染情形明顯，隨即完成除蚤處置並安排後續治療與健康監測。

    獸醫師李孟陽表示，跳蚤叮咬除引發搔癢與過敏性皮膚炎外，也可能成為寄生蟲媒介，犬貓在理毛過程誤食帶有幼蟲的跳蚤，恐感染絛蟲，出現腹瀉、食慾改變、精神不佳、體重下降，或於糞便及肛門周圍發現白色節片等症狀。雖多數經診治可控制，但若未同步處理外寄生蟲來源，仍可能反覆感染。

    動保處提醒，犬隻於公園、草地或郊區活動時較易接觸外寄生蟲，貓隻若有外出或接觸其他動物亦具風險。隨氣候變化寄生蟲活動增加，飼主應依獸醫建議採取適當預防措施，並加強居家環境清潔，持續觀察寵物皮膚、排便及整體健康，如有異常應儘速就醫。透過規律防護與環境管理雙管齊下，可降低滋生與傳播風險。

    依獸醫師指導選擇與使用驅蟲藥劑。（新北動保處提供）

    依獸醫師指導選擇與使用驅蟲藥劑。（新北動保處提供）

    座墊、睡墊需同步清潔，降低感染風險。（新北動保處提供）

    座墊、睡墊需同步清潔，降低感染風險。（新北動保處提供）

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